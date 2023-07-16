Российские военные успешно отразили 15 атак на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили 15 атак на Донецком направлении. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства.

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В ведомстве пояснили, что противник предпринял попытки атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка.

Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили все атаки, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в ДНР, в районах населённых пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка, были уничтожены склады боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Противник за сутки потерял на этом направлении свыше 250 наемников, солдат и офицеров, два бронетранспортера, пять автомобилей.