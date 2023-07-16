Shot сообщил об обстреле Курской области

Украинская армия атаковала двумя снарядами автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По информации источника, накануне днем два 122-мм снаряда прилетели в сторону МАПП «Крупец», который находится в 100 м от государственной границы.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне сообщалось, что артиллерия Вооруженных сил Украины выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. Отмечалось, что осколками повреждены линия электропередач и крыша частной постройки. Уточняется, что жители Теткино и Попово-Лежичи остались без света. Пострадавших в результате обстрела нет.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле деревни Елизаровка в Глушковском районе. Он отмечал, что пострадавших в результате украинской атаки нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.