Российские военные уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман»

ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили склады боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Лиман». Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные отразили 13 атак противника на Донецком направлении, ликвидировав до 320 бойцов украинской армии.

Вооружённые силы РФ уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на территориях ДНР и ЛНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 68 районах.

Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 19 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ситуация в зоне СВО

Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженности действий и мужества бойцов подразделений Южной группировки войск, а также ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак ВСУ в районах н. п. Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка (ДНР).

Потери противника составили до 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» были отражены две атаки возле н.п. Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). При этом ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ у н.п. Червонопоповка (ЛНР), Терны, Ямполовка и Григоровка (ДНР). Также российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп возле н.п. Червоная Диброва (ЛНР) и Новомихайловка (ДНР).

За сутки уничтожены до 60 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Д-30».

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику ВСУ в районе н.п. Урожайное и Левадное (Запорожская область).

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники противника возле н.п. Марфополь, Новосёловка, Щербаки и Пятихатки (Запорожская область). К тому же пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы вблизи н.п. Чаривное (Запорожская область).

Общие потери ВСУ на этих двух направлениях составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30».

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах н.п. Новосёловское, Стельмаховка (ЛНР), Синьковка и Ивановка (Харьковская область).

Потери ВСУ составили до 35 военных, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».