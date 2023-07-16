В Минобороны России рассказали о работе ПВО в зоне спецоперации

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного комплекса С-200. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, отмечается, что за сутки были уничтожены 13 украинских беспилотников в различных районах Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.

Накануне Конашенков заявлял, что за сутки российские средства ПВО перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские системы противовоздушной обороны перехватили за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow и уничтожили 15 беспилотников ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.