МО РФ сообщило об уничтожении до 35 украинских военных на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили на купянском направлении до 35 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Ивановка Харьковской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, была ликвидирована живая сила и техника противника. "Потери ВСУ составили до 35 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавил он.