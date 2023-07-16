Представитель ВСУ рассказал о нехватке систем ПВО

Официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал, что войска не имеют достаточного количества систем ПВО для защиты важнейших объектов. Об этом Игнат заявил в интервью YouTube-каналу ТСН.

По словам Игната, ВСУ не располагают необходимым количеством систем ПВО, поэтому для прикрытия важных объектов их размещают в городах, а не распределяют в районах. Существующих систем недостаточно, чтобы «взять Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила».

«На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО», — объяснил спикер ВСУ.

По словам Игната, если разместить средства ПВО дальше, то появятся бреши.

«Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам», — заключил Игнат.