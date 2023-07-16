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В Севастополе над морем силами РЭБ подавили еще один беспилотник

Еще один украинский беспилотник был подавлен силами РЭБ на внешнем рейде Севастополя. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

В Севастополе над морем силами РЭБ подавили еще один беспилотник
© РИА Новости

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом», - написал губернатор в Telegram-канале (запись сделана в 11:12 мск).

Он добавил, что сейчас российский флот продолжает уничтожение дрона на воде.

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По информации губернатора, этой ночью ВС РФ сбили 2 БПЛА, еще пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.

Развозжаев заверил, что воздушная обстановка в Севастополе полностью контролируется, оперативные службы наготове.

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