В Севастополе над морем силами РЭБ подавили еще один беспилотник

Еще один украинский беспилотник был подавлен силами РЭБ на внешнем рейде Севастополя. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом», - написал губернатор в Telegram-канале (запись сделана в 11:12 мск).

Он добавил, что сейчас российский флот продолжает уничтожение дрона на воде.

По информации губернатора, этой ночью ВС РФ сбили 2 БПЛА, еще пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.