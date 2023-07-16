В Луганске прогремели взрывы
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Предположительно, были применены дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, около 10:00 мск на юго-западе Луганска жители услышали работу ПВО. После этого раздались раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов. Взрывов было большое количество, он прогремели практически одновременно.
«Могу предположить, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью», - сказал Марочко.
Он добавил, что пока неизвестно, какую ракету могли использовать украинские боевики.
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