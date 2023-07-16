В Луганске прогремели взрывы

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску . Предположительно, были применены дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко , передает ТАСС.

По его словам, около 10:00 мск на юго-западе Луганска жители услышали работу ПВО. После этого раздались раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов. Взрывов было большое количество, он прогремели практически одновременно.