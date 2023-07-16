В США назвали главную уязвимость «Леопардов» на Украине

Основные боевые танки Leopard и бронетранспортеры Bradley не смогли преодолеть минные поля, установленные российскими военными, пишут обозреватели Изабель Хуршудян и Камила Грабчук в статье для The Washington Post.

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«Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков», - заметили авторы статьи.

Обозреватели напомнили, что поставленную западными странами военную технику официальные лица преподносили как «решающую для Украины».

Вместе с тем, выяснилось, что подрыв на минах нескольких единиц бронетехники приводит к формированию «пробки» и последующему срыву атаки - часть машин сгорает на месте, остальные уничтожают российские вертолеты, артиллерия и противотанковые ракеты.

По мнению командиров ВСУ, применение предназначенной для разминирования западной техники также не приводит к положительным результатам - она чрезмерно «большая и шумная», легко заметная.

Офицер ВСУ пояснил, что противник в первую очередь уничтожает «Леопарды», но при выборе между танком и спецтехникой все же выбирает ее, так как без машин разминирования остальные единицы не способны пройти дальше.

По его словам, за два дня наступления было уничтожено несколько таких машин вместе с экипажами.