В США назвали главную уязвимость «Леопардов» на Украине

СМИ: минные поля показали уязвимость танков «Леопард» на Украине
Основные боевые танки Leopard и бронетранспортеры Bradley не смогли преодолеть минные поля, установленные российскими военными, пишут обозреватели Изабель Хуршудян и Камила Грабчук в статье для The Washington Post.
«Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков», - заметили авторы статьи.
Обозреватели напомнили, что поставленную западными странами военную технику официальные лица преподносили как «решающую для Украины».
Вместе с тем, выяснилось, что подрыв на минах нескольких единиц бронетехники приводит к формированию «пробки» и последующему срыву атаки - часть машин сгорает на месте, остальные уничтожают российские вертолеты, артиллерия и противотанковые ракеты.
По мнению командиров ВСУ, применение предназначенной для разминирования западной техники также не приводит к положительным результатам - она чрезмерно «большая и шумная», легко заметная.
Офицер ВСУ пояснил, что противник в первую очередь уничтожает «Леопарды», но при выборе между танком и спецтехникой все же выбирает ее, так как без машин разминирования остальные единицы не способны пройти дальше.
По его словам, за два дня наступления было уничтожено несколько таких машин вместе с экипажами.
11 июля в Минобороны сообщили, что ВСУ за шесть недель наступления потеряли свыше 26 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ, 12 американских БМП Bradley.