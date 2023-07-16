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Минобороны: утром 16 июля пресечена попытка Киева атаковать Севастополь беспилотниками

Утром 16 июля пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку семью БПЛА и двумя безэкипажными катерами в районе Севастополя, сообщило Минобороны России.

Минобороны рассказало подробности атаки ВСУ в районе Севастополя
© РИА Новости

В ходе отражения атаки два украинских БПЛА уничтожены, ещё пять подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение.

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Кроме того, в северной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.

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