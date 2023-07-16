Минобороны рассказало подробности атаки ВСУ в районе Севастополя

В ходе отражения атаки два украинских БПЛА уничтожены, ещё пять подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение.

Кроме того, в северной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.