Минобороны рассказало подробности атаки ВСУ в районе Севастополя

Минобороны: утром 16 июля пресечена попытка Киева атаковать Севастополь беспилотниками
Утром 16 июля пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку семью БПЛА и двумя безэкипажными катерами в районе Севастополя, сообщило Минобороны России.
В ходе отражения атаки два украинских БПЛА уничтожены, ещё пять подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение.
Кроме того, в северной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.