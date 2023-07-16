Южная Корея, США и Япония провели учения на случай нападения КНДР

Япония, США и Южная Корея провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Это стало ответом на запуск Северной Кореей баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает газета «Известия».

Как говорится в публикации, в учениях были задействованы три эсминца, оснащенных американской системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и японский JS Maya. В ходе испытаний отрабатывались обнаружение и отслеживание цели, смоделированной с помощью компьютера, и оперативный обмен данными.

«Эти учения стали возможностью усилить способности наших вооруженных сил по реагированию на баллистические ракеты и улучшить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией», — пишет Yonhap.

Чиновник из Южной Кореи в беседе с агентством указал, что мощная система реагирования Вооруженных сил страны и трехсторонняя координация позволяет эффективно и вовремя реагировать на ракетные и ядерные угрозы КНДР.