Мобилизация: последние новости на сегодня 16 июля 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 июля 2023, в материале «Рамблера».
Участникам СВО обеспечили бесплатную юридическую помощь
Бойцов ВС РФ, которые участвовали в боях на Украине, отнесли к категориям лиц, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи. Об этом пишет «Ульяновск сегодня» со ссылкой на материалы прокуратуры Ленинского района Ульяновска.
Как говорится в публикации, государственные юридические бюро и адвокаты, причастные к государственной системе бесплатной юридической помощи, будут осуществлять консультирование российских солдат, в том числе по вопросам назначения социальных льгот и выплаты компенсаций. Юридическая помощь также полагается членам семей бойцов.
Минобороны РФ рассказало о разминировании территорий на Купянском направлении
Солдаты инженерно-саперных подразделений Западного военного округа продолжают разминирование территорий на Купянском направлении. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.
Саперы на этом направлении проверяют приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья, автомобильные дороги, а также зачищают местность от неразорвавшихся боеприпасов и мин Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Партия гумпомощи отправится к бойцам в зону СВО из Химок
Новая партия гуманитарной помощи, собранная в том числе благодаря неравнодушным жителям городского округа Химки, вскоре отправится бойцам ВС РФ на фронт. Об этом пишет издание «Химкинские новости».
Припасы солдатам доставит лидер волонтерского движения «Ангелы фронта» и жена одного из мобилизованных граждан. Партия гуманитарной помощи включает в себя сухие супы, строительные материалы, медикаменты, одежду, средства личной гигиены, аптечки питьевую воду, маскировочные сети, детские письма и рисунки и многое другое.