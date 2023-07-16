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Мобилизация: последние новости на сегодня 16 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 июля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 16 июля 2023 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

Участникам СВО обеспечили бесплатную юридическую помощь

Бойцов ВС РФ, которые участвовали в боях на Украине, отнесли к категориям лиц, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи. Об этом пишет «Ульяновск сегодня» со ссылкой на материалы прокуратуры Ленинского района Ульяновска.

Как говорится в публикации, государственные юридические бюро и адвокаты, причастные к государственной системе бесплатной юридической помощи, будут осуществлять консультирование российских солдат, в том числе по вопросам назначения социальных льгот и выплаты компенсаций. Юридическая помощь также полагается членам семей бойцов.

Минобороны РФ рассказало о разминировании территорий на Купянском направлении

Солдаты инженерно-саперных подразделений Западного военного округа продолжают разминирование территорий на Купянском направлении. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Саперы на этом направлении проверяют приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья, автомобильные дороги, а также зачищают местность от неразорвавшихся боеприпасов и мин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Партия гумпомощи отправится к бойцам в зону СВО из Химок

Новая партия гуманитарной помощи, собранная в том числе благодаря неравнодушным жителям городского округа Химки, вскоре отправится бойцам ВС РФ на фронт. Об этом пишет издание «Химкинские новости».

Припасы солдатам доставит лидер волонтерского движения «Ангелы фронта» и жена одного из мобилизованных граждан. Партия гуманитарной помощи включает в себя сухие супы, строительные материалы, медикаменты, одежду, средства личной гигиены, аптечки питьевую воду, маскировочные сети, детские письма и рисунки и многое другое.

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