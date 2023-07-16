Спецоперация на Украине 16 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 июля 2023 года.

Минобороны России назвало число пораженных районов сосредоточения ВСУ

Российской стороне за минувшие сутки удалось поразить 93 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, удары по скоплению бойцов и техники армии Украины наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины за ночь 13 раз обстреляли Донецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел начался после полуночи. В 0.05 из населенного пункта Нетайлово в Киевский и Куйбышевский районы Донецка направили семь снарядов калибром 155 миллиметров. Спустя 10 минут войска Украины выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

На Херсонщине сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА на правобережье Днепра

Пункт управления беспилотными летательными аппаратами и станция связи Starlink Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области были уничтожены авиаударом ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — проинформировал он.