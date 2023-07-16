В США назвали лучший исход для Украины
Роспуск НАТО и вывод военного контингента из Европы — лучший исход для народа Украины. Такое мнение выразил американский политик Джеффри Янг на своей странице в Twitter, пишет РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал заявление представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе на данный момент находится более 80 тысяч американских солдат, так как обстановка в области безопасности изменилась не в лучшую сторону, и странам альянса в любой момент может понадобиться помощь.
«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — считает он.
Президент США Джо Байден дал позволение Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения безопасности в Европе. Это решение было принято после того, как лидеры Североатлантического альянса согласовали свои действия по помощи Украине.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытки просчитать стратегию США бессмысленны, так как зачастую желание Вашингтона извлечь из всего выгоду и заработать деньги доминирует над стратегическим интересом. Он считает, что большинство действий США можно объяснить корыстью и стремлением к власти над другими государствами.