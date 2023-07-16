В США назвали лучший исход для Украины

Роспуск НАТО и вывод военного контингента из Европы — лучший исход для народа Украины. Такое мнение выразил американский политик Джеффри Янг на своей странице в Twitter, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе на данный момент находится более 80 тысяч американских солдат, так как обстановка в области безопасности изменилась не в лучшую сторону, и странам альянса в любой момент может понадобиться помощь.

«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — считает он.

Президент США Джо Байден дал позволение Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения безопасности в Европе. Это решение было принято после того, как лидеры Североатлантического альянса согласовали свои действия по помощи Украине.