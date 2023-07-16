В Херсоне оценили потери ВСУ в боях у Антоновского моста

В ходе боев у Антоновского моста в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Об этом Владимир Сальдо.

Он уточнил, что «на самом пятачке» у моста и на дачах противник потерял убитыми не менее сотни бойцов, еще больше получили ранения.

«Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что Российские войска контролируют большую часть островов, расположенных в дельте Днепра. По его словам, основание Антоновского моста зачищено от противника, а остатки бойцов ВСУ заблокированы на дачах ниже по течению, откуда нет прохода по суше.