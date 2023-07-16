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Американский генерал объяснил отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

Американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлено качеством российских укреплений. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

Американский генерал объяснил отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ
© Reuters

По его словам, причиной, почему контрнаступление на южном фронте происходит медленно, являются «20 километров ада» оборонительных линий.

«Нет никаких сомнений, что это, вероятно, самые тяжелые бои за пределами городов», — заявил Киммитт.

Генерал объяснил, что российские укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в днище. Кроме того, добавил он, даже расчистив данные укрепления, ВСУ могут столкнуться с дополнительными линиями колючей проволоки и траншей.

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