В Польше сообщили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»

Несколько сотен солдат ЧВК «Вагнер» уже находятся на территории Белоруссии, Польша внимательно следит за ситуацией. Такое заявление сделал статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает РБК.

Как говорится в сообщении, в Белоруссию уже прибыли первые бойцы ЧВК «Вагнер», их может быть примерно несколько сотен. Варшава внимательно следит за положением дел, чтобы узнать, сколько бойцов в итоге окажется в Белоруссии.

Жарин добавил, что прибывшие солдаты ЧВК «Вагнер» разместились в полевых лагерях и стали проводить обучение военнослужащих Белоруссии.

«Русские продолжат эксплуатировать группу "Вагнера", как они это делают во всем мире. Бойцы "Вагнера" де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля», — заявил он.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили о занятиях местной территориальной обороны, на которых бойцы ЧВК «Вагнер» выступили инструкторами. Они рассказали нюансы действий в различной обстановке. Занятия строились только на личном опыте и разборе реальных ситуаций.