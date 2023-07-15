БПЛА проамериканской коалиции нарушили безопасность полетов в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты (БЛА) возглавляемой США международной коалиции за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в небе над Сирией. Об этом сообщает ТАСС.

«Со стороны так называемой «международной антитеррористической коалиции», возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Ранее военнослужащие армии США переправили из Сирии на территорию соседнего Ирака не менее 35 автоцистерн с сирийской нефтью. Отмечается, что соответствующая автоколонна пересекла пограничный пункт «Эль-Валид» на границе Сирии и Ирака и направилась на базы на севере Ирака, которые контролируются США.