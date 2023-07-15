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"Военная хроника" сообщила о мощном ударе по ВСУ на правом берегу Днепра

Нанесен мощный удар по ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

"Военная хроника" сообщила о мощном ударе по ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости

"По предварительным данным, удар нанесен по объектам ВСУ в Бериславе", - говорится в публикации.

Ранее, напоминает "Военная хроника", несколько ударов по объектам украинской армии были нанесены в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. В ведомстве подчеркивали, что удар был нанесен оружием большой дальности морского базирования.

В каких конкретно местах располагались цели ВС РФ Минобороны не пояснило.

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