"Военная хроника" сообщила о мощном ударе по ВСУ на правом берегу Днепра

Нанесен мощный удар по ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

"По предварительным данным, удар нанесен по объектам ВСУ в Бериславе", - говорится в публикации.

Ранее, напоминает "Военная хроника", несколько ударов по объектам украинской армии были нанесены в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. В ведомстве подчеркивали, что удар был нанесен оружием большой дальности морского базирования.