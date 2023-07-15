"Военная хроника" сообщила о мощном ударе по ВСУ на правом берегу Днепра
Нанесен мощный удар по ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
"По предварительным данным, удар нанесен по объектам ВСУ в Бериславе", - говорится в публикации.
Ранее, напоминает "Военная хроника", несколько ударов по объектам украинской армии были нанесены в Сумской области.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. В ведомстве подчеркивали, что удар был нанесен оружием большой дальности морского базирования.
В каких конкретно местах располагались цели ВС РФ Минобороны не пояснило.