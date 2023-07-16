Белый дом анонсировал ужесточение санкций против ВПК России

Салливан: США будут ужесточать санкции для ослабления ВПК России
Западные страны намерены наращивать санкционное давление на военно-промышленный комплекс России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Запад работает над дальнейшим ужесточением наших санкций, опустошая военно-промышленную базу России», — приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что таким образом Запад намерен ослабить возможности России выпускать передовые технологические разработки.
По его словам, западные страны продолжат оказывать экономическое давление на Россию, а Украина будет оказывать военное давление.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у НАТО остался только военный путь решения конфликта с Россией.