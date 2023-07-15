Глава Минобороны Британии рассказал о шутке над Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что тайно пошутил над главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом он рассказал в интервью газете The Times.

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Он отметил, что до конфликта на Украине договорился с украинским коллегой закодировать названия поставляемых Украине вооружений марками шотландского виски. В частности, противотанковые ракеты NLAW в переписке обозначались как Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon — Islay.

«Я просто писал ему: "У меня есть для тебя виски" или "Виски уже в пути"», — заявил Уоллес.

По словам британского министра, за две недели до начала российской специальной операции он посетил Москву. В качестве подарка он привез Шойгу односолодовый виски Glenfiddich.