В США предупредили о способности России заполнить Атлантику атомными подлодками

Макгрегор заявил о способности России заполнить Атлантику своими атомными подлодками
Прямой военный конфликт России и США приведет к тому, что в Атлантику придет российский атомный подводный флот, способный уничтожить Соединенные Штаты, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Угроза ядерным оружием в случае войны с Россией – это «самое глупое», что может предпринять Вашингтон, заявил Макгрегор в беседе с политическим обозревателем Майклом Сэвиджем, передает РИА «Новости».
Российские военные могут заполнить своими подлодками Атлантический и Тихий океаны, их поддержит китайский флот, добавил полковник.
Значительная часть атомных подлодок ВМС США же сейчас находится в ремонте, потому Вашингтон не обладает такими возможностями, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявил, что Москва фактически сорвала поставку киевскому режиму ракетных комплексов Aegis.