В США предупредили о способности России заполнить Атлантику атомными подлодками

Прямой военный конфликт России и США приведет к тому, что в Атлантику придет российский атомный подводный флот, способный уничтожить Соединенные Штаты, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Угроза ядерным оружием в случае войны с Россией – это «самое глупое», что может предпринять Вашингтон, заявил Макгрегор в беседе с политическим обозревателем Майклом Сэвиджем, передает РИА «Новости».

Российские военные могут заполнить своими подлодками Атлантический и Тихий океаны, их поддержит китайский флот, добавил полковник.

Значительная часть атомных подлодок ВМС США же сейчас находится в ремонте, потому Вашингтон не обладает такими возможностями, заключил Макгрегор.