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ПВО сбила сбила две воздушные цели над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородом две воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале Белгородской области Гладков.

ПВО сбила сбила две воздушные цели над Белгородом
© РИА Новости

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он, добавив, что по предварительным данных погибших нет.

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9 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские системы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. По словам политика, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.

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