Боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне СВО, несмотря на ранение и контузию

Боец из Дагестана Халидов спас трех офицеров в зоне СВО, несмотря на ранение и контузию
Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов, несмотря на тяжелое ранение и контузию, спас трех офицеров в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рутульского района республики.
"Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый, довел офицеров до медицинского пункта", - уточняется в публикации.
Военный из Дагестана получил ранение в шею и контузию, вследствие чего пока плохо слышит.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки ВС РФ "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего раненого командира, когда продвигались к передовым позициям под Кременной.
Сослуживцы оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и запросили эвакуацию. Противник в это время вел наблюдение за ними с беспилотника и продолжал обстрел.
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