Боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне СВО, несмотря на ранение и контузию

Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов, несмотря на тяжелое ранение и контузию, спас трех офицеров в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рутульского района республики.

"Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый, довел офицеров до медицинского пункта", - уточняется в публикации.

Военный из Дагестана получил ранение в шею и контузию, вследствие чего пока плохо слышит.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки ВС РФ "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего раненого командира, когда продвигались к передовым позициям под Кременной.