Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО

Российский военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов с позывным Лакец спас в зоне специальной военной операции (СВО) трех офицеров внутренних войск, будучи тяжелораненым. Внимание на случившееся обратили в официальном Telegram-канале Рутульского района республики.

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Халидов родился в небольшом селе Верхний Катрух.

«Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый довел, офицеров до медицинского пункта», — сообщил представитель пресс-службы Рутульского района.

Кроме того, к публикации прикрепили ролик, на котором можно увидеть самого Халидова с перевязанными головой и шеей, а также двоих спасенных им офицеров.

«Лакец не слышит, он раненный в шею», — рассказал снявший видео офицер.

На записи также запечатлен момент награждения Халидова за его боевой подвиг Георгиевским крестом. Автор видеоролика поблагодарил Халидова за спасение и признался, что если бы тот не вывез их с точки боя, то они бы все погибли.