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NYT: за первые две недели контрнаступления ВСУ было уничтожено до 20% их вооружений

За первые две недели контрнаступления украинской армии до 20% вооружений, которые были направлены войсками на фронт, было ликвидировано или повреждено. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на чиновников из США и Европы.

СМИ сообщили о количестве уничтоженного вооружения ВСУ за первые недели наступления
© РИА Новости

«В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин — танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими», — сказано в материале издания.

По информации источников, в последующие недели уровень потерь уменьшился примерно до 10%, поскольку само наступление Вооруженных сил Украины замедлилось.

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Один из солдат ВСУ, представившись Игорем, заявил газете, что дрон его подразделения заснял полдюжины бронемашин Запада, которые попали под артиллерийский обстрел.

«Они все сгорели», — сказал он.

15 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский режим пытается скрыть данные о потерях в ходе контрнаступления, которые, по его словам, оказались катастрофическими.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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