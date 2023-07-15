За первые две недели контрнаступления украинской армии до 20% вооружений, которые были направлены войсками на фронт, было ликвидировано или повреждено. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на чиновников из США и Европы.

«В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин — танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими», — сказано в материале издания.

По информации источников, в последующие недели уровень потерь уменьшился примерно до 10%, поскольку само наступление Вооруженных сил Украины замедлилось.

Один из солдат ВСУ, представившись Игорем, заявил газете, что дрон его подразделения заснял полдюжины бронемашин Запада, которые попали под артиллерийский обстрел.

«Они все сгорели», — сказал он.

15 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский режим пытается скрыть данные о потерях в ходе контрнаступления, которые, по его словам, оказались катастрофическими.