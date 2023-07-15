В Минобороны сообщили о захвате в плен боевиков ВСУ

Российские военные в течение суток успешно отразили атаки украинских формирований, а также нанесли ряд ракетных и артиллерийских ударов по противнику. Потери ВСУ составили свыше 600 наемников, солдат и офицеров, пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

Так, на Донецком направлении российские подразделения отразили 17 атак со стороны ВСУ, пресекли деятельность диверсионной группы. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, 5 различных транспортных средств, гаубицу «Д-30».

На Краснолиманском направлении авиация, полевая артиллерия и пехотные подразделения уничтожили более 70-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, а также гаубицу «Д-20».

Штурмовая группа ЗВО уничтожила огневые позиции и захватила в плен восемь националистов на Купянском направлении, уточнили в ведомстве.

Кроме того, на этом направлении противник потерял до 20 солдат, два бронетранспортера, три машины, САУ «Гвоздика» и гаубицу «Д-20».