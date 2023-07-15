Российские войска контролируют большую часть островов, расположенных в дельте Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, основание Антоновского моста зачищено от Вооруженных сил Украины (ВСУ), а остатки бойцов противника заблокированы на дачах ниже по течению Днепра, откуда нет прохода по суше.

«Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются — недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта», — заявил он.

Сальдо констатировал, что планы Киева воспользоваться ситуацией по устранению катастрофы на Каховской гидроэлектростанции провалились, а обстановка на линии боестолкновений стала более выгодной для российских войск. При этом он добавил, что ВСУ будут продолжать боевые операции и расслабляться сейчас не время.