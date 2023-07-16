Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества

Российские военные отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Серебрянского лесничества. Об этом заявил Александр Савчук.

По его словам, подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск. Однако войска ВС РФ авиационным ударом и огнем минометных батарей группировки уничтожили танк, две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину ВСУ.