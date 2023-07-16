Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества

Российские военные отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Серебрянского лесничества. Об этом заявил Александр Савчук.
По его словам, подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск. Однако войска ВС РФ авиационным ударом и огнем минометных батарей группировки уничтожили танк, две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину ВСУ.
Кроме того, Савчук добавил, что на краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли огневое поражение по семи целям, в том числе по двум опорным пунктам украинских военных.
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