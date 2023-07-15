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Зарубежные СМИ попытались дискредитировать ВС России во время призывной кампании

Работники военкоматов вели призыв в ряды Вооруженных сил в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, пытавшихся дискредитировать ВС страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

МО РФ заявило о попытках зарубежных СМИ сорвать весенний призыв в России
© РИА Новости

«При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации (СМИ)...», — пояснили в российском военном ведомстве.

В России завершился весенний призыв

По словам пресс-службы Минобороны, деятельности иностранных изданий была направлена на дискредитацию военных сил России и срыв призывной кампании.

Согласно сведениям МО России, весенний призыв россиян на военную службу в стране завершен. Всего на прохождение срочной службы направятся 147 тыс. человек. Призывные комиссии начали работать с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов в войска стартовали 20 апреля.

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