МО РФ заявило о попытках зарубежных СМИ сорвать весенний призыв в России

Работники военкоматов вели призыв в ряды Вооруженных сил в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, пытавшихся дискредитировать ВС страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации (СМИ)...», — пояснили в российском военном ведомстве.

По словам пресс-службы Минобороны, деятельности иностранных изданий была направлена на дискредитацию военных сил России и срыв призывной кампании.