В России завершился весенний призыв

В Вооруженные силы и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тыс. человек», - уточнили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что весенний призыв граждан на военную службу завершен.

Призывные комиссии начали работу с 1 апреля. Отправка призывников со сборных пунктов российских субъектов в войска (силы) начались с 20 апреля.

Напомним, что в 2021 году в Вооружённые силы России, воинские формирования и органы были призваны и направлены свыше 134 тыс. человек.