Залужный сообщил о желании взять под контроль Крым

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что намеревается взять Крым под контроль. Об этом пишет обозреватель Изабель Хуршудян в статье для The Washington Post.

Отмечается, что ранее высокопоставленные чиновники США и Брюсселя высказывали опасения по поводу возможной реакции Москвы на попытку захватить Крым.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - подчеркнул Залужный.

Также главком прокомментировал запрет со стороны западных стран на применение поставленных вооружений для атак на российские территории.