Залужный сообщил о желании взять под контроль Крым
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что намеревается взять Крым под контроль. Об этом пишет обозреватель Изабель Хуршудян в статье для The Washington Post.
Отмечается, что ранее высокопоставленные чиновники США и Брюсселя высказывали опасения по поводу возможной реакции Москвы на попытку захватить Крым.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - подчеркнул Залужный.
Также главком прокомментировал запрет со стороны западных стран на применение поставленных вооружений для атак на российские территории.
Залужный пояснил, что на фоне страха лидеров западных стран перед втягиванием их государств в противостояние с Россией, украинские военные будут сражаться «своим оружием». Он добавил, что оно будет применяться столько, сколько необходимо.