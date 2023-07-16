Названы потери украинской армии при попытках форсировать Днепр

Российские военные за минувшие сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, были уничтожены пять лодок и 30 украинских солдат. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

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«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Великий, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 14 боевиков ВФУ», — отметил он.

Представитель экстренных служб заявил, что на Херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский ВСУ потеряли еще две лодки и 16 солдат.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские войска в боях с ВС Российской Федерации у Антоновского моста потеряли не менее ста солдат убитыми и еще больше ранеными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).