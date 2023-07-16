Власти Запорожской области заявили о напряженной ситуации в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в регионе напряженной.

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«Противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара Вооруженных сил Украины, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова», — написал он.

Балицкий отметил, что Украина за минувшие сутки 28 раз обстреливала позиции ВС Российской Федерации. По его словам, обстреливались Пологи, Токмак и Васильевка.

«Обстановка на всех направлениях напряженная, но, как говорят сами бойцы, это закаляет боевой дух», — добавил глава региона.

Кроме того, Балицкий отметил, что на Пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка остается без изменений, ВСУ там не предпринимают активных действий.

15 июля Евгений Балицкий сообщал, что российские войска ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Запорожской области. По его словам, ВС РФ открыли по украинским диверсантам минометный огонь, в результате они отошли в направлении Гуляйполя.