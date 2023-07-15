Стало известно об уничтожении трех лодок ВСУ при попытке форсировать Днепр

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне <...> пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Софиевка, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков ВФУ", - сказал он.