СМИ: Поставки Storm Shadow Киеву могут осложниться из-за забастовки на складе в Шотландии

Поставки Украине оружия могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на источник.

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По информации издания, более 50 сотрудников военного склада в Шотландии 14 июля вышли на забастовку из-за низкого, по их мнению, уровня заработной платы. Между тем, именно с этого склада отправляются на Украину ракеты Storm Shadow и Brimstone.

По словам источника газеты, если забастовка окажется долгой, то это может сказаться на поставках ВСУ. При этом в Минобороны журналистам заявили, что на объекте предприняты все меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.

Издание отмечает, что забастовка продолжится до 17 июля.