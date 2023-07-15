Пекин призвал перестать «бряцать оружием» в Южно-Китайском море

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал государства за пределами региона перестать направлять в Южно-Китайское море боевые корабли и самолеты. С таким заявлением он выступил на встрече глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества, пишет РИА Новости.

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Как уточнил политик, этим странам нужно перестать провоцировать разногласия между региональными государствами и не пытаться таким образом достигать своих геополитических интересов. Он призвал их играть позитивную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот.

«Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы бряцать оружием», — подчеркнули в Пекине.