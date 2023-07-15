Российские военные захватили планшет со стратегической системой ВСУ

Российские военные «Шторм Z» Южной группировки войск смогли захватить планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в украинской армии, сообщает РИА Новости.

С ее помощью осуществляется координация между командирами разных родов войск в Вооруженных силах Украины. Устройство было захвачено в ходе одного из штурмов позиций украинских бойцов на угледарском направлении.

По словам российских военных, с планшетом сидит группа в блиндаже. Когда она видит, что российские солдаты передвигаются на технике, они устанавливают на карте у себя в планшете метку, и все украинские военные, которые в системе, видят, что там идет российская техника. Любой артиллерист может нанести удар, либо может быть использована авиация.