Российские военные захватили планшет со стратегической системой ВСУ
Российские военные «Шторм Z» Южной группировки войск смогли захватить планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в украинской армии, сообщает РИА Новости.
С ее помощью осуществляется координация между командирами разных родов войск в Вооруженных силах Украины. Устройство было захвачено в ходе одного из штурмов позиций украинских бойцов на угледарском направлении.
По словам российских военных, с планшетом сидит группа в блиндаже. Когда она видит, что российские солдаты передвигаются на технике, они устанавливают на карте у себя в планшете метку, и все украинские военные, которые в системе, видят, что там идет российская техника. Любой артиллерист может нанести удар, либо может быть использована авиация.
Все цели, которые обнаруживают различные подразделения армии Украины, в том числе и операторы беспилотных летательных аппаратов и разведчики, в режиме реального времени появляются у всех командиров, работающих на заданном направлении. Они отправляют другим информацию, которую считают важной. После этого украинская разведрота знает, где стоит российский блиндаж или танк. Это позволяет довести скорость взаимодействия на высокий уровень.