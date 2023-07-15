Спецоперация на Украине 15 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 июля 2023 года.

ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть снарядов калибром 155 мм, сообщает RT.

Обстрел осуществлялся со стороны населённого пункта Желанное Первое.

За минувшие сутки армия Украины 45 раз обстреливала населённые пункты в ДНР. Всего было выпущено 257 снарядов.

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявлена тревога о воздушном нападении, сообщает «Газета.ру».

Минцифры страны заявило, что сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковаской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Ранее Министерство обороны России заявило, что системы противовоздушной обороны перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов и девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган». Было уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Российские штурмовики поразили десятки скоплений сил ВСУ в районе Пятихаток

Штурмовики России уничтожили десятки скоплений сил военных Украины в районе Пятихаток на запорожском направлении, сообщает «Лента.ру».

По данным Министерства обороны РФ, в течение суток украинская армия не предпринимала активных действий, вела разведку и перегруппировку своих сил.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Мирного ликвидирован миномет, в районе Степового — танк, в Новоданиловке — боевая бронированная машина, в Преображенке и Омельнике — два артиллерийских орудия.