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Российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ

Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ
© РИА Новости

Информатор заявил, что российские военные точным ударом накрыли группу ВСУ, собравшуюся в лесопосадке. «Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник [опорный пункт], но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он. Эти события произошли ночью: украинские военнослужащие пытались воспользоваться фактором внезапности.

12 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, их отправили для усиления диверсионных групп ВСУ. Кроме того, в этот район была поставлена техника.

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