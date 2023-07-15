Российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ

Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Информатор заявил, что российские военные точным ударом накрыли группу ВСУ, собравшуюся в лесопосадке. «Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник [опорный пункт], но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он. Эти события произошли ночью: украинские военнослужащие пытались воспользоваться фактором внезапности.