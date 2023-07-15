Мобилизация: последние новости на сегодня 15 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Минобрнауки России обсудили вопросы по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО

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В Минобрнауки России состоялось заседание, на котором обсудили вопросы обучения и переобучения ветеранов специальной военной операции, сообщает «Федерал пресс».

Также речь шла о перечне всех существующих инструментов поддержки ветеранов спецоперации. Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, ветераны СВО могут поступить в вузы на бюджет по отдельной и особой квотам в размере 10% от общего числа бюджетных мест каждая.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева указала, что после возвращения домой из зоны проведения спецоперации ветеранам важно не только помогать с прохождением реабилитации, но и предоставить возможность выбора новой профессии, получения новых компетенций, в том числе с нуля.

В Минобрнауки пообещали не сокращать количество бюджетным мест в вузах

Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России не упадет из-за льгот при поступлении для участников специальной военной операции, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление Минобрнауки РФ.

Абитуриенты, поступающие по отдельной и особой квотам, не участвуют в общем конкурсе. Количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к спецоперации, не уменьшится, так как поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсном отборе, отметили в ведомстве.

Ранее в образовательной компании MAXIMUM Education провели исследование, в рамках которого выяснилось, что больше половины граждан готовы оплачивать обучение своих детей, при этом каждый пятый готов взять кредит. 43% родителей выпускников 9 класса ожидают, что ребенок поступит в колледж или техникум.

Приходы более 100 новых храмов в Москве активно помогают бойцам и жителям в зоне СВО

В Москве приходы более 100 новых храмов, построенных в рамках специальной благотворительной программы, участвуют в гуманитарной миссии и помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции, а также мирным жителям, сообщает ТАСС.

Как сообщил и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви иеромонах Никандр (Пилишин), каждый новый храм, построенный по программе, участвует в гуманитарной миссии. На каждом приходе люди собирают вещи, лекарства, средства на военную и медицинскую технику. Отмечается, что прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и памятные открытки, сдают кровь, которая направляется в госпитали Донецкой и Луганской республик.