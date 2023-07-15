СМИ: Минобороны Британии сократит тысячи служащих и остановит набор новых

Британское Министерство обороны сократит около трех тысяч гражданских служащих, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Также военное ведомство прекратит набирать новых сотрудников. Мера носит временный характер. Это необходимо с тем, чтобы повысить зарплаты в Вооруженных силах страны. Планируется сократить бюджет на персонал на 5%, что позволит избавиться от 2-3 тысячи должностей. Сокращение будет происходить не за счет увольнений, а за счет незаполнения ряда вакансий.

Приостановка приема на работу продлится несколько недель, а затем будет проводиться «контролируемый набор», сообщает телеканал. По заявлению Минобороны, эти меры не отразятся на нынешних операциях и помощи Киеву.

В 2021 году ведомство объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 тысяч человек. Это минимум со времен Наполеоновских войн. Решение вызвало споры среди членов парламента Великобритании. На этом фоне начальник британского Генштаба Патрик Сандерс высказался против сокращений армии «в период войны в Европе».