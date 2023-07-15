СМИ: поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе

Поставки украинской армии оружия могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Министерства обороны Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Как заявили источники издания, более 50 основных работников военного объекта в Шотландии 14 июля вышли на акцию протеста из-за недостаточной, как они считают, заработной платы. С данного склада ведутся поставки ракет Storm Shadow и Brimstone Украине, а также вооружение на атомные субмарины на шотландской базе.

Если забастовка будет продолжаться длительное время, то может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются Киеву или на базу в Шотландии Фаслейн, сообщил собеседник газеты. Стачка продолжится 17 июля.

Представитель британского военного ведомства заявил, что на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу, а забастовка якобы не повлияет на способность предоставлять вооружение украинской армии.