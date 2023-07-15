СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов

Страны Европейского союза до сих пор не получили формального разрешения американских властей на обучение пилотов из Украины на истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, около 12 европейских стран, которые обещали провести обучение, еще ждут формального одобрения программы со стороны Соединенных Штатов. Приступить к обучению нельзя без решения Госдепартамента США по передаче инструкций и симуляторов.

Как сообщили в американском Министерстве обороны, запрос все еще рассматривается. При этом указаний на то, что Вашингтон откажется предоставить необходимое разрешение, нет.

Ранее в военном ведомстве США заявили, что не считают своевременной передачу Киеву истребителей. Это связано с тем, что в настоящее время условия для их развертывания не идеальны. Это касается и обширных возможностей России в сфере противовоздушной обороны.

Представитель Минобороны Нидерландов не стал комментировать запрос Пентагону, отметив при этом, что «каждый шаг, который мы предпринимаем в отношении обучения F-16, мы делаем в тесном сотрудничестве с американцами и другими партнерами».