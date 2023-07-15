СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов
Страны Европейского союза до сих пор не получили формального разрешения американских властей на обучение пилотов из Украины на истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По их словам, около 12 европейских стран, которые обещали провести обучение, еще ждут формального одобрения программы со стороны Соединенных Штатов. Приступить к обучению нельзя без решения Госдепартамента США по передаче инструкций и симуляторов.
Как сообщили в американском Министерстве обороны, запрос все еще рассматривается. При этом указаний на то, что Вашингтон откажется предоставить необходимое разрешение, нет.
Ранее в военном ведомстве США заявили, что не считают своевременной передачу Киеву истребителей. Это связано с тем, что в настоящее время условия для их развертывания не идеальны. Это касается и обширных возможностей России в сфере противовоздушной обороны.
Представитель Минобороны Нидерландов не стал комментировать запрос Пентагону, отметив при этом, что «каждый шаг, который мы предпринимаем в отношении обучения F-16, мы делаем в тесном сотрудничестве с американцами и другими партнерами».
Нет ничего необычного в том, что межведомственный процесс США по одобрению передачи чувствительных оружейных технологий, особенно таких передовых, как истребители, требует времени, отмечает издание.