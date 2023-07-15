В турецкой провинции Шырнак на границе с Сирией объявили КТО
Власти турецкой провинции Шырнак объявили о проведении контртеррористической операции на границе с Сирией.
Об этом информирует телеканал AHaber.
Отмечается, что въезд в ряд районов, относящихся к временной особой зоне безопасности, запрещён на две недели.
«В целях безопасности жизни и имущества нашим гражданам запрещается въезжать в указанные районы», — говорится в сообщении.
В июне заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в ходе переговоров в Астане обсудили восстановление отношений Дамаска и Анкары.