В турецкой провинции Шырнак на границе с Сирией объявили КТО

Власти турецкой провинции Шырнак объявили о проведении контртеррористической операции на границе с Сирией.

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Об этом информирует телеканал AHaber.

Отмечается, что въезд в ряд районов, относящихся к временной особой зоне безопасности, запрещён на две недели.

«В целях безопасности жизни и имущества нашим гражданам запрещается въезжать в указанные районы», — говорится в сообщении.