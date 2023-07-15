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В турецкой провинции Шырнак на границе с Сирией объявили КТО

Власти турецкой провинции Шырнак объявили о проведении контртеррористической операции на границе с Сирией.

В турецкой провинции Шырнак на границе с Сирией объявили КТО
© EPA/ТАСС

Об этом информирует телеканал AHaber.

Отмечается, что въезд в ряд районов, относящихся к временной особой зоне безопасности, запрещён на две недели.

«В целях безопасности жизни и имущества нашим гражданам запрещается въезжать в указанные районы», — говорится в сообщении.

В июне заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в ходе переговоров в Астане обсудили восстановление отношений Дамаска и Анкары.