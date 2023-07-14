Главнокомандующий ВСУ высказался о захвате Крыма
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал возможность захвата Крыма. Об этом он высказался в беседе с газетой Washington Post.
Залужный заявил о желании захватить Крым при наличии средств. Он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров. При этом ряд западных политиков в частном порядке обеспокоены реакцией России на возможные попытки Украины добраться до Крыма.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — обещал главнокомандующий ВСУ.
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