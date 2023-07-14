В Сирии самолеты коалиции США пять раз нарушили воздушное пространство

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что в Сирии было зафиксировано пять нарушений воздушного пространства со стороны самолётов коалиции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Гуринов уточнил, что нарушения были зафиксированы в районе зоны Эт-Танф, через которую проходят международные воздушные трассы. По его словам, нарушение воздушного пространства совершили два истребителя F-16, два истребителя «Тайфун» и один разведывательный двухмоторный самолёт МС-12.

Гуринов также отметил, что такие инциденты являются опасными предпосылками для других авиационных происшествий, участниками которых могут стать гражданские самолёты, совершающие регулярные рейсы.