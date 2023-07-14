NYT: Пентагон считает, что кассетные боеприпасы не сразу помогут ВСУ

Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не сразу окажут влияние на положение ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона.

«Официальные лица США и военные аналитики предупреждают, что американские кассетные боеприпасы, вероятно, не сразу помогут Украине в ее слабеющем контрнаступлении против российской обороны», — говорится в тексте.

По словам старшего научного сотрудника Королевского Объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, снаряды окажут «скромный эффект», но сделают ВСУ «немного более смертоносными». Он считает, что реальное влияние кассетных боеприпасов можно будет увидеть «позже в этом году, когда Украина получит значительно больше боеприпасов».

Согласно данным NYT, США уже доставили снаряды на Украину.