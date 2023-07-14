СМИ: армия КНР разрабатывает нейрооружие, чтобы влиять на лидеров стран

Издание The Washington Times со ссылкой на отчет трех аналитиков, утверждает, что Народно-освободительная армия Китая разрабатывает высокотехнологичное оружие, предназначенное для нарушения функций мозга и влияния на лидеров правительств стран или все население.

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«Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом с использованием микроволнового или другого направленного энергетического оружия в ручных пистолетах или более крупного оружия, стреляющего электромагнитными лучами», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что опасность китайского оружия для «ведения мозговой войны» до или во время конфликта «больше не является теоретической».

До этого стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в ходе боевых действий на Украине.

Путин и Си обсудили данный вопрос в ходе визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Как отметили источники издания, глава Китая обеспокоен из-за украинского конфликта, несмотря поддержку Москвы в экономике и торговле.