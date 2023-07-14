Залужный признал неспособность сражаться с российской армией на своих условиях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил, что не может сражаться с Россией на своих условиях. Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post (WP).

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Как указал автор статьи, при поставках оружия западные партнеры требуют от Киева не применять ракеты большой дальности и другие боеприпасы для ударов по России. Залужный уточнил, что украинская армия часто использует оружие отечетственного производства для атак по российским территориям, которые Киев до сих пор считает своими.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?» — задался главнокомандующий вопросом.

По его словам, украинская сторона сама должна решать, при каких условиях может применять то или иное оружие, но из-за страха Запада не может этого делать.

«Почему-то я должен думать, что мне там ничего не разрешено делать. Почему?» — признал генерал неспособность сражаться с российской армией на своих условиях.